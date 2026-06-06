Brabantse politiek wil Oekraïne steunen met 3 miljoen euro
Een meerderheid van Provinciale Staten wil dat Brabant Oekraïne steunt met drie miljoen euro. Dat voorstel deden partijen vrijdag op initiatief van D66. Met het geld moet de provincie nadrukkelijk een grotere rol nemen bij initiatieven die het land en Oekraïners ondersteunen. Naast financiële steun moet de provincie ook op zoek naar een Oekraïense zusterregio om mee samen te werken.
De provincie moet zich volgens D66, VVD, BBB, GroenLinks, PvdA, 50PLUS en Volt aansluiten bij 'talrijke Brabantse bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties' die Oekraïne al ondersteunen.
Als voorbeeld noemen de partijen de paramedische opleiding van Fontys, die samen met Oekraïense en Europese organisaties onder meer werkt aan opleidingen en activiteiten gericht op het maken en aanmeten van protheses voor oorlogsinvaliden.
"Oekraïne verdient onze steun", zei indiener Matthijs van Miltenburg (D66) vrijdagavond. Zijn mede-initiatiefnemer Michiel Philippart (GroenLinks) zei: "We achten het essentieel dat we Oekraïne waar we kunnen bijstaan."
Niet iedereen voor
Niet alle partijen vinden dat Brabant geld aan Oekraïne moet geven. "Waarom gebruiken we dat geld niet ook voor bijvoorbeeld Gaza of Sudan", vroeg Ellen Putman van de Partij voor de Dieren zich af.
PVV-fractievoorzitter Alexander van Hattem wil niet dat er 'Brabants belastinggeld' naar Oekraïne gaat. Volgens de radicaal-rechtse politicus geeft Nederland al genoeg steun en moet de provincie geen internationaal beleid voeren. Ook vroeg hij of Brabant volgens D66 en GroenLinks niet beter Oekraïense mannen van militaire leeftijd terug kan sturen, om het land te helpen.
Het leverde hem een flinke veeg uit de pan op van Philippart: "De heer van Hattem heeft geen democratisch fatsoen. Dit is geen internationaal beleid, het is ons eerlijk deel en een directe investering in onze veiligheid." Volgens de GroenLinkser "strijden en sterven Oekraïners in een ongewilde strijd voor onze manier van leven".
Zijn opmerking over het 'democratisch fatsoen' van Van Hattem leverde Philippart ook een berisping op van voorzitter Ina Adema.
Ook studenten helpen
Ook benadrukken de politici nogmaals dat Oekraïense jongeren die in Brabant zijn, hier moeten kunnen studeren. Vanaf 1 september 2027 kunnen zij in Nederland studeren voor het normale collegegeld, maar tot die tijd moeten ze fors meer betalen: 8000 tot 15.000 euro per studiejaar, in tegenstelling tot de 2600 euro die Nederlandse en EU-studenten moeten betalen.
Eerder namen Provinciale Staten een voorstel aan om studenten uit Oekraïne te helpen met het overbruggen van het duurdere collegejaar. Met het nieuwe voorstel vragen partijen daar nogmaals aandacht voor.
Eén miljoen per jaar
Concreet moet Brabant drie jaar lang één miljoen euro per jaar steken in de steun aan Oekraïne. "Oekraïne vecht sinds de Russische invasie in 2022 dagelijks tegen de Russische agressie voor Europese vrijheid en democratie", vinden de indieners.
Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (VVD) was positief over het voorstel: "Dit is niet alleen in het belang van Oekraïne, maar ook van onze eigen bedrijven en onderwijsinstellingen. We willen binnen Europa echt intensiever samenwerken."
Het voorstel om Oekraïne te steunen werd vrijdag aangenomen met 34 stemmen voor en 14 stemmen tegen.