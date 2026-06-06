Brabantse politiek wil Oekraïne steunen met 3 miljoen euro

Een meerderheid van Provinciale Staten wil dat Brabant Oekraïne steunt met drie miljoen euro. Dat voorstel deden partijen vrijdag op initiatief van D66. Met het geld moet de provincie nadrukkelijk een grotere rol nemen bij initiatieven die het land en Oekraïners ondersteunen. Naast financiële steun moet de provincie ook op zoek naar een Oekraïense zusterregio om mee samen te werken.

De provincie moet zich volgens D66, VVD, BBB, GroenLinks, PvdA, 50PLUS en Volt aansluiten bij 'talrijke Brabantse bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en maatschappelijke organisaties' die Oekraïne al ondersteunen. Als voorbeeld noemen de partijen de paramedische opleiding van Fontys, die samen met Oekraïense en Europese organisaties onder meer werkt aan opleidingen en activiteiten gericht op het maken en aanmeten van protheses voor oorlogsinvaliden. "Oekraïne verdient onze steun", zei indiener Matthijs van Miltenburg (D66) vrijdagavond. Zijn mede-initiatiefnemer Michiel Philippart (GroenLinks) zei: "We achten het essentieel dat we Oekraïne waar we kunnen bijstaan." Niet iedereen voor

Niet alle partijen vinden dat Brabant geld aan Oekraïne moet geven. "Waarom gebruiken we dat geld niet ook voor bijvoorbeeld Gaza of Sudan", vroeg Ellen Putman van de Partij voor de Dieren zich af.