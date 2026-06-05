Na borstamputatie maken Dominique en Daan nieuw nummer: 'Mijlpaal'

Na een dubbele borstamputatie in januari is zangeres Dominique de Bont uit Waalwijk weer volop bezig met muziek. Samen met haar vriend en muzikant Daan Zwierink bracht ze vrijdag het nieuwe nummer Stap voor Stap uit. Het nummer is een terugblik op die heftige periode, maar ook een blik op de toekomst. "Er zijn pieken en dalen. Maar uiteindelijk gaat de zon weer schijnen", zegt Dominique.

Voor de zangeres en oud-deelnemer van het Regiosongfestival voelt haar nieuwste liedje Stap voor Stap als een mijlpaal. Een moment om even stil te staan. Want hoewel het volgens haar "een stuk beter gaat dan in januari", is haar herstel nog altijd gaande. "Als je terugkijkt, zie je pas dat het elke dag een beetje beter is geworden." Die boodschap vormt de kern van haar nieuwe nummer. Het lied gaat over het gevoel dat je vastzit, terwijl je eigenlijk vooruitgaat. "Soms lijkt het alsof je stilstaat", legt ze uit. "Maar ieder klein stapje is er één vooruit. Zeker als je op iemand kunt leunen. Samen maakt alles lichter."

Dominique kan leunen op haar vriend Daan met wie ze het nummer uitbracht (foto: Omroep Brabant).

Dat besef kreeg voor Dominique extra betekenis tijdens het ingrijpende medische traject. Ze liet in januari een dubbele borstamputatie uitvoeren, nadat er jaren geleden bij haar een BRCA1-genmutatie was vastgesteld. Dat betekent een extra risico, tussen de 60 en 80 procent, op borstkanker. "Ik wist het al een aantal jaar, maar je stelt het toch uit. Het voelt als het zwaard van Damocles dat boven je hoofd hangt."

De keuze voor de operatie was zwaar en kwam niet van de ene op de andere dag. "Ik heb er zeker vijf jaar tegenaan gehikt. Tot je op een punt komt dat je denkt: ik heb eigenlijk geen keuze. De andere optie is elk jaar opnieuw in onzekerheid leven voor de controles. Dat vreet energie." Na de eerste operatie volgt in de zomer nog een reconstructie. Het herstel is niet alleen fysiek, maar ook mentaal een uitdaging. "Je vrouwelijkheid speelt mee, en je moet accepteren dat je lichaam verandert. Gelukkig is de medische wereld zo ver dat ze het heel mooi kunnen maken." Toch zat de grootste worsteling ergens anders. "Ik ben iemand die altijd bezig is met muziek en werk. Het gevoel dat je niks kunt doen, is heel frustrerend." Juist in die periode ontstond het lied. In het begin ontbrak de energie, maar naarmate ze zich beter ging voelen, groeide de creatieve drive. "Daan en ik hebben veel thuis gezongen, en uiteindelijk zijn we de studio weer ingegaan. Dit nummer gaat echt over deze periode: hoe het voelt om stil te staan en toch vooruit te komen."

"Ineens 24 uur per dag mantelzorger."

Haar vriend Daan, lid van boyband Mainstreet, maakte het traject van dichtbij mee. "Ineens ben je 24 uur per dag mantelzorger voor iemand van wie je houdt", zegt hij. "Om haar zo afhankelijk te zien, dat doet wat met je." Tegelijk bracht het hen dichter bij elkaar. "We zijn nog maar twee jaar samen, maar je leert elkaar in zo'n situatie van binnen en buiten kennen. Dat is heftig, maar ook heel mooi." Voor Dominique is het nummer dan ook meer dan alleen muziek. "Het is een soort mantra voor mezelf geworden", zegt ze. "Een herinnering dat het oké is als het niet elke dag beter gaat. Er zijn pieken en dalen. Maar uiteindelijk gaat de zon weer schijnen." De eerste reacties op het lied zijn overweldigend voor haar. "Zoveel lieve berichten, ook van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat geeft steun." Inmiddels kijkt de zangeres weer vooruit. Er staan optredens van het stel gepland en nieuwe muziek is in de maak. "Ik wil weer doorpakken", lacht ze. Het nummer Stap voor Stap is aankomende week de Tipplaat op Omroep Brabant radio.