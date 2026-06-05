Mathieu van der Poel bevestigt deelname aan Tour de France

Mathieu van der Poel doet zeker mee aan de Tour de France. De wielrenner zal voor het zesde achtereenvolgende jaar aan de start van de wedstrijd verschijnen. Dat heeft zijn ploeg Alpecin-Premier Tech vrijdag bekendgemaakt op sociale media. De Ronde van Frankrijk begint op 4 juli.

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In zijn vorige deelnames won Van der Poel in totaal twee etappes en droeg hij tien dagen de gele leiderstrui. Vorig jaar was hij de beste in de tweede rit, die finishte in Boulogne-sur-Mer. In 2021 pakte hij de zege en het geel bij Mûr-de-Bretagne. In aanloop naar de Tour rijdt Van der Poel ook de Ronde van Zwitserland.

Philipsen won al tien Tourritten, vaak dankzij een lead-out van Van der Poel. Ronde van Zwitserland

In aanloop naar de Tour rijdt Van der Poel ook de Ronde van Zwitserland, net als Tour-favoriet en rivaal Tadej Pogacar. Die WorldTour-wedstrijd begint op 17 juni en duurt vijf dagen.