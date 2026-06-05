Aanstaande coalitie klapt op thema asiel: 'PVV wil geen asielportefeuille'

De Volkspartij, de PVV en de VVD in Steenbergen stevenden samen af op een nieuwe coalitie. Er lag al een akkoord op hoofdlijnen, maar vrijdag is de formatie toch misgelopen.

De Volkspartij, de winnaar in Steenbergen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, trok de stekker eruit. Afgelopen maandag spraken de VVD, PVV en formateurs met elkaar zonder de Volkspartij. “Een achterkamertjesgesprek”, noemt Volkspartij-voorzitter Danker Kouwen het, die zegt dat zijn partij bewust niet uitgenodigd is.

Dat veroorzaakte de eerste haarscheurtjes bij die partij. Later deze week volgden verdere coalitiegesprekken, waarbij ook de portefeuilleverdeling ter sprake kwam. Dat bleek voor de Volkspartij de druppel die de emmer deed overlopen. “Tot grote verbazing van de Volkspartij bleek dat de PVV niet bereid is de portefeuille asielbeleid op zich te nemen. De beoogde PVV-wethouder wil geen verantwoordelijkheid nemen voor de uitvoering van het ‘strengste asielbeleid’ dat de gemeente Steenbergen ooit heeft gekend”, schrijft Kouwen in een persbericht.

'Bijzonder teleurstellend'

De PVV en VVD zeggen in een gezamenlijke verklaring verbaasd te zijn over het besluit van de Volkspartij. “PVV en VVD vinden het bijzonder teleurstellend dat de Volkspartij op dit moment heeft besloten de onderhandelingen te verlaten. Op inhoudelijk vlak was overeenstemming bereikt over een ambitieus programma dat volgens beide partijen goed is voor Steenbergen en haar inwoners.”

Zo was er volgens de twee partijen overeenstemming over ‘de aanleg van nieuwe randwegen bij Dinteloord om de bereikbaarheid en leefbaarheid te verbeteren’. Ook waren er akkoorden over het ‘voorkomen van een asielopvang in Steenbergen en het terugdringen van onnodige uitgaven’.

Voor de Volkspartij is er op dit moment onvoldoende vertrouwen om verder te gaan met de PVV en VVD. Wel vindt Kouwen dat zijn partij als grootste nog steeds aan zet is. De PVV en VVD willen juist met z’n tweeën verder op basis van hun hoofdlijnakkoord en kijken naar andere partijen in de gemeenteraad.