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Drugs, wapens en geld gevonden in Helmond, 31-jarige man aangehouden

Vandaag om 17:15 • Aangepast vandaag om 18:44
Foto's: @politie_helmond
Foto's: @politie_helmond

Een 31-jarige man uit Helmond is woensdag opgepakt. Dit schrijft de politie uit de stad in een bericht op sociale media. Bij een controle en huisdoorzoeking zijn kilo's harddrugs, wapens, illegale sigaretten, medicijnen en ongeveer 4000 euro aan contant geld gevonden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten zouden eerst een voertuig hebben gecontroleerd, wat later zou hebben geleid tot de aanhouding van de man.

Op foto's die de politie bij het bericht op Instagram heeft geplaatst is te zien dat zij twee boksbeugels, een zaklamp, een wapen, verschillende zakken met gekleurde pillen, meerdere sloffen illegale sigaretten en een doos vol medicijnen in beslag zijn genomen. 

De verdachte zit nog vast en het onderzoek loopt.

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