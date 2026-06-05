Gratis concertreeks Brand Parkies houdt het deze zomer even voor gezien

"Na 25 jaar een traditie doorbreken, dat doet wel zeer." Met die woorden reageert organisator Jasper Hijlkema op het besluit om Brand Parkies deze zomer niet door te laten gaan. Voor het eerst in een kwart eeuw blijft het Valkenbergpark in Breda op dinsdagavonden stil. Volgens de organisatie zijn de financiële risico's van de gratis zomerconcerten te groot geworden door fors gestegen kosten én lagere subsidies van gemeenten. Ook de edities in Bergen op Zoom en Dordrecht zijn geschrapt.

"Het is geen goodbye, maar een tot ziens", benadrukt Hijlkema. "We willen er echt alles aan doen om volgend jaar weer met een volledige reeks terug te komen." Volgens de Bredase organisator speelde de beslissing al langer op de achtergrond. "We waren er al een tijdje mee bezig. Ik had wel in mijn hoofd dat het deze zomer waarschijnlijk niet ging lukken. Dan laat je dat voor jezelf langzaam landen."

"Je moet jezelf afvragen of het verantwoord is om dat risico te nemen."

De belangrijkste reden is financieel. De organisatie zag de kosten de afgelopen jaren fors stijgen. Het gaat onder meer om beveiliging, personeel, transport, elektriciteit en het onderhoud van de parken. Tegelijkertijd zijn de subsidies vanuit gemeenten lager geworden. "Zelfs na een goede zomer met goed weer kom je erachter dat de kosten enorm zijn gestegen", vertelt Hijlkema. "Dan moet je jezelf afvragen of het verantwoord is om opnieuw dat risico te nemen." Over de subsidie zegt hij dat die lager is dan voorgaande jaren, maar kan het exacte bedrag niet noemen.

Het weer speelt daarbij een belangrijke rol. Omdat de concertreeks gratis toegankelijk is, zijn inkomsten sterk afhankelijk van bezoekersaantallen en consumpties. Een paar regenachtige avonden kunnen de begroting al flink onder druk zetten.

Heerlijke, bijna on-Nederlandse zomerdrukte op een dinsdagavond in Breda (foto: Fotografie Erald van der Aa).

Ook de groeiende populariteit van Brand Parkies zorgt volgens de organisatie voor extra uitdagingen. In Breda kwamen vorig jaar gemiddeld zo'n 6000 bezoekers per avond naar het Valkenberg. Ter vergelijking: in Dordrecht waren dat ongeveer 2500 bezoekers en in Bergen op Zoom rond de 1500. "Dat is prachtig om te zien, maar het brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee", aldus Hijlkema. "Soms staan er in Breda achttien beveiligers in het park. Die kosten lopen flink op."

"We kijken met de organisatie naar mogelijkheden voor de toekomst."

Wethouder Arnoud van Vliet van de gemeente Breda noemt Brand Parkies "al 25 jaar een gewaardeerd evenement" en zegt het besluit te betreuren. Volgens hem is het organiseren van een laagdrempelige concertreeks uitgegroeid tot een complexe en veeleisende taak. "De gemeente Breda spreekt haar waardering uit voor de jarenlange inzet van de organisatoren van Brand Parkies", laat Van Vliet verder weten. "Samen met de organisatie en andere betrokken partijen zullen we kijken naar mogelijkheden voor Brand Parkies in de toekomst." De gemeente gaat in haar eerste reactie niet in op de stelling van de organisatie dat de subsidie is verlaagd.

Brand Parkies (foto: Brand Parkies).