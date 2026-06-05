Man stormt in kerkdienst af op Bossche bisschop, omstanders grijpen in

De bisschop van Den Bosch, Gerard de Korte, is zondag tijdens een kerkdienst in de Maria Geboortekerk in Nijmegen opgeschrikt door een man die plotseling op hem afstormde. Voordat er daadwerkelijk iets gebeurde, werd hij overmeesterd door omstanders.

De Korte leidde de dienst, die ook via een livestream was te volgen. Op die beelden is te zien hoe er een man vanuit de kerk richting het priesterkoor rent. Nog voordat hij daar kan komen, vlucht de man die naast de bisschop staat naar voren om de belager, die iets onduidelijks roept, tegen te houden.

Binnen een paar seconden schieten meerdere mensen te hulp en wordt de man overmeesterd. Hij wordt vervolgens meteen meegenomen. De kerkdienst gaat daarna verder alsof er niets gebeurd is.

Wat de man precies van plan was, is onduidelijk. De parochie in Nijmegen liet aan RK Boulevard weten dat de kwestie intern is opgelost. Een woordvoerder van het bisdom van 's-Hertogenbosch laat vrijdag weten dat bisschop De Korte het voorval "niet als ernstig heeft ervaren".