Knalfeest in de regen en celstraf voor rijinstructeur: dit gebeurde vandaag

Van een knalfeest in de regen tot celstraf voor een rijinstructeur. Dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

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Het wisselvallige weer blijft ons nog wel even parten spelen. Vrijdag wisselen zonnige momenten en flinke plensbuien elkaar af, met temperaturen rond de 19 graden. Het weekend brengt weinig verbetering: zaterdag is de ochtend droog maar volgt 's middags regen, zondag draait het patroon precies om. Pas eind volgende week is er volgens weerman Johnny Willemsen van Weerplaza een fiftyfifty kans op beter weer. Check hier meer.

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Intents Festival in Oisterwijk is vrijdag van start gegaan. Festivalgangers trotseren de buien met ponchos en plastic zeilen terwijl ze karren vol campingspullen naar het terrein sjouwen. Het festival is uitgegroeid van een klein carnavalsfeest voor 300 bezoekers tot een van de grootste hardstylefestivals van Nederland, waar zelfs Australiërs speciaal voor naar Oisterwijk komen. Het evenement duurt tot en met 7 juni. Lees hier het hele verhaal.

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De meeste Brabantse gemeenten lopen fors achter met het huisvesten van statushouders. Van de 3.168 benodigde huizen zijn er pas 1.702 gerealiseerd, waarbij slechts twaalf van de 56 gemeenten hun streefcijfer halen. Tilburg, Bladel en Oisterwijk hebben de grootste achterstanden. Door dit tekort blijven statushouders in overvolle asielzoekerscentra zitten, waar ongeveer een kwart van de bewoners eigenlijk al door zou moeten stromen naar reguliere woningen. Gemeenten hebben tot 1 juli om het doel voor het eerste halfjaar van 2026 te halen. Hier lees je het hele verhaal.

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Een 36-jarige rijinstructeur uit Turnhout hoorde vrijdag in de Bossche rechtbank vier maanden cel tegen zich eisen, waarvan twee voorwaardelijk. Yama G. zou een 16-jarig meisje tijdens rijlessen in Den Bosch meerdere keren hebben aangeraakt en ongepaste berichten hebben gestuurd zoals 'love you, baby' en 'lekker ding'. Ook werd kinderporno op zijn telefoon aangetroffen. De man ontkent alles en stopt zaterdag definitief met rijles geven. De uitspraak volgt op 19 juni. Lees het verhaal hier.