Navigatie overslaan
Ontdek

Man (49) aangehouden na vernielingen bij Maria Kapel in Waalwijk

Vandaag om 20:38 • Aangepast vandaag om 21:51
Foto: Politie Waalwijk - Loon op Zand.
Foto: Politie Waalwijk - Loon op Zand.

Een man (49) uit Sprang-Capelle is vrijdagmiddag opgepakt bij de Maria Kapel in Waalwijk. Hij had binnen in de kapel behoorlijk wat schade aangericht. Zo had hij allerlei vazen en potten kapot gemaakt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie Waalwijk-Loon op Zand laat op een bericht op Facebook weten dat zij de man hebben aangehouden. "Hij heeft zich schuldig gemaakt aan vernielingen in de kapel. Gelukkig raakten de beelden niet beschadigd."

Wat de reden is dat de man het bekende 'kapelletje' schade heeft aangebracht is niet bekend. Dit wordt onderzocht door de politie.

Foto: Politie Waalwijk - Loon op Zand.
Foto: Politie Waalwijk - Loon op Zand.
Foto: Politie Waalwijk - Loon op Zand
Foto: Politie Waalwijk - Loon op Zand

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.