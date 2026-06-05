Man (49) aangehouden na vernielingen bij Maria Kapel in Waalwijk

Een man (49) uit Sprang-Capelle is vrijdagmiddag opgepakt bij de Maria Kapel in Waalwijk. Hij had binnen in de kapel behoorlijk wat schade aangericht. Zo had hij allerlei vazen en potten kapot gemaakt.

De politie Waalwijk-Loon op Zand laat op een bericht op Facebook weten dat zij de man hebben aangehouden. "Hij heeft zich schuldig gemaakt aan vernielingen in de kapel. Gelukkig raakten de beelden niet beschadigd."

Wat de reden is dat de man het bekende 'kapelletje' schade heeft aangebracht is niet bekend. Dit wordt onderzocht door de politie.