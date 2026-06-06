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Brand verwoest twee bestelbusjes in Breda
Vandaag om 05:52 • Aangepast vandaag om 07:49
Twee bestelbusjes zijn vrijdagnacht door brand verwoest aan de Van Hogendorpstraat in Breda. Deze waren naast elkaar geparkeerd.
De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat beide busjes verloren gingen. Een derde busje, dat vlakbij stond, bleef gespaard. Het vuur sloeg daar niet naar over.
De politie was met meerdere eenheden aanwezig en doet onderzoek. Volgens buurtbewoners werden kort voor de brand werd ontdekt harde knallen gehoord.
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