Navigatie overslaan
Ontdek

Brand verwoest twee bestelbusjes in Breda

Vandaag om 05:52 • Aangepast vandaag om 07:49
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

Twee bestelbusjes zijn vrijdagnacht door brand verwoest aan de Van Hogendorpstraat in Breda. Deze waren naast elkaar geparkeerd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat beide busjes verloren gingen. Een derde busje, dat vlakbij stond, bleef gespaard. Het vuur sloeg daar niet naar over.

De politie was met meerdere eenheden aanwezig en doet onderzoek. Volgens buurtbewoners werden kort voor de brand werd ontdekt harde knallen gehoord.

  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
    Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.
  • Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.