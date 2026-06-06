Auto crasht in Valkenswaard, vrouw raakte macht over het stuur kwijt

Een auto is zaterdagochtend gecrasht op de Valkenswaardseweg tussen Valkenswaard en Waalre. De bestuurster was vlakbij Gagelhof de macht over het stuur kwijtgeraakt.

De auto belandde in de berm, raakte een lantaarnpaal en sloeg daarna om. Een ambulance werd ingeschakeld om de bestuurster na te kijken. Ze hoefde niet naar een ziekenhuis gebracht te worden.

Een fietser die van Waalre richting Valkenswaard reed, bood de vrouw eerste hulp tot de hulpdiensten aankwamen. Vanwege het ongeluk werd de weg gedeeltelijk afgesloten. De auto is meegenomen door een berger.