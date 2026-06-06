Waarom we juist blij zouden moeten zijn met de vele slakken in de tuin

Heb jij ze ook massaal in je tuin? Veel mensen vinden het maar een vies gezicht, al die slakken. Boswachter Frans Kapteijns legt uit waarom je ook blij kan worden vanwege de slakken in je tuin.

Volgens Frans is het daarbij wel belangrijk om verschil te maken tussen huisjesslakken en naaktslakken. "Met name naaktslakken eten vers spul in je tuin, jonge blaadjes en bloemen. Maar ook segrijnslakken doen dit. Maar de meeste huisjesslakken eten juist rottend materiaal op en restmateriaal, dode kevers, pissebedden en spinnen. Slakken zijn eigenlijk natuurlijke composteerders, bodemverbeteraars." Nadeel van die fijne huisjesslakken is overigens wel dat ze, als de rottende blaadjes op zijn, gewoon aan de verse beginnen.