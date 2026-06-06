Dino Veronika van 67 miljoen jaar onthuld: 'Heel groot, heel mooi'

De vrijwel complete schedel van een triceratops is zaterdag onthuld in het Oertijdmuseum in Boxtel. Het gaat om een 1,90 meter lange en 250 kilo zware vondst die de naam 'Veronika' kreeg en volgens experts tot de meest complete exemplaren in Europa behoort.

De naam 'Veronika' werd verbonden aan de schedel als eerbetoon aan donateur Veronika van der Sluis, die met een flinke bijdrage het onderzoek en de opgravingen in de Verenigde Staten mogelijk maakte. "Nu ik hier sta, vind ik 'm heel groot en heel mooi." Dat de schedel haar naam zou dragen, wordt door haar als een grote eer ervaren. “Heel leuk, heel lief. Ik was overrompeld”, zei Van der Sluis. “Normaal gesproken geeft degene die ‘m vindt zijn naam eraan.” Is Veronika een man?

Toch kwam er later een opvallende wetenschappelijke kanttekening bij die naam. Uit onderzoek blijkt dat de schedel waarschijnlijk afkomstig is van een mannelijk exemplaar. “Ze heet Veronika, maar het is waarschijnlijk een mannetje”, legt conservator Jonathan Wallaard uit. Daarnaast vertoont het fossiel duidelijke vechtsporen, iets wat volgens hem past bij mannetjes die in het wild streden om territorium of partners.