Dino Veronika van 67 miljoen jaar onthuld: 'Heel groot, heel mooi'
De vrijwel complete schedel van een triceratops is zaterdag onthuld in het Oertijdmuseum in Boxtel. Het gaat om een 1,90 meter lange en 250 kilo zware vondst die de naam 'Veronika' kreeg en volgens experts tot de meest complete exemplaren in Europa behoort.
De naam 'Veronika' werd verbonden aan de schedel als eerbetoon aan donateur Veronika van der Sluis, die met een flinke bijdrage het onderzoek en de opgravingen in de Verenigde Staten mogelijk maakte. "Nu ik hier sta, vind ik 'm heel groot en heel mooi."
Dat de schedel haar naam zou dragen, wordt door haar als een grote eer ervaren. “Heel leuk, heel lief. Ik was overrompeld”, zei Van der Sluis. “Normaal gesproken geeft degene die ‘m vindt zijn naam eraan.”
Is Veronika een man?
Toch kwam er later een opvallende wetenschappelijke kanttekening bij die naam. Uit onderzoek blijkt dat de schedel waarschijnlijk afkomstig is van een mannelijk exemplaar. “Ze heet Veronika, maar het is waarschijnlijk een mannetje”, legt conservator Jonathan Wallaard uit. Daarnaast vertoont het fossiel duidelijke vechtsporen, iets wat volgens hem past bij mannetjes die in het wild streden om territorium of partners.
De schedel werd gevonden op het landgoed van de familie Johnson in de Amerikaanse staat Wyoming. De ontdekking gebeurde tijdens veldwerk dat aanvankelijk weinig bijzonder leek, totdat onderzoekers na een korte pauze, veroorzaakt door een bloedneus bij een teamlid, opnieuw de omgeving gingen bekijken en de eerste botfragmenten aantroffen.
Na jaren van opgraving, transport en restauratie staat het fossiel nu volledig opgebouwd in Boxtel. Met een lengte van 1,90 meter en een gewicht van 250 kilo is het een indrukwekkend museumstuk dat volgens experts uitzonderlijk compleet is.
Zeldzaam exemplaar
Volgens opiniepeiler en dinoliefhebber Gijs Rademaker is het fossiel bijzonder zeldzaam. “Ik heb er nog niet een gezien die zo mooi en compleet is als deze”, zei hij bij de onthulling. Ook Wallaard noemt het exemplaar uniek: “Dit is de meest complete en mooiste triceratopsschedel van heel Europa.”
De vondst is een van de blikvangers van de collectie en geeft bezoekers een goed beeld van hoe de triceratops er miljoenen jaren geleden uitzag. Naast het fossiel toont het museum ook een robotdinosaurus die de bewegingen en grootte van het dier inzichtelijk maakt.
Hoewel de triceratops er indrukwekkend en zelfs dreigend uitzag met zijn grote schedel en hoorns, benadrukken onderzoekers dat het dier geen roofdier was. Het ging om een planteneter die voor mensen geen direct gevaar vormde, al was hij in zijn eigen tijd zeker niet onopgemerkt gebleven in zijn leefomgeving.