Haastige bruiloftsgasten verliezen hun rijbewijs op A16 bij Prinsenbeek

Vier automobilisten moesten zaterdagochtend hun rijbewijs inleveren bij agenten van de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Die betrapten hen terwijl ze veel te snel over de A16 bij Prinsenbeek reden.

De vier waren op weg om een bruid op te halen voor een bruiloft, toen ze de locatie waar de snelheidscontrole plaatsvond passeerden. "Wij ervaren regelmatig overlast door trouwstoeten die zich door het verkeer verplaatsen", laat een woordvoerder van de verkeerspolitie weten.

De vier snelheidsduivels reden allemaal ruim 50 kilometer per uur harder dan de maximumsnelheid. Degene die het 't bontst maakte, reed 158 kilometer per uur waar 100 kilometer per uur het maximum is.