Sprinter Lavreysen ook sterkste in Japan: 'Heel anders dan ik gewend ben'

Harrie Lavreysen heeft in Japan indruk gemaakt door een traditionele keirinwedstrijd te winnen. Hij omschrijft de wedstrijd als een 'megavette ervaring'. De 29-jarige baanwielrenner uit Luyksgestel wist zich via voorronde en halve finale naar de finale te knokken en daar de sterkste te zijn, in een voor hem compleet andere koersomgeving. "Juist omdat het zo anders was dan wat ik normaal doe, heb ik er veel van geleerd."

Lavreysen had al langer de wens om mee te doen aan prestigieuze keirinwedstrijden in Japan. Bij keirin starten de baanwielrenners achter een derny (motor), waarna ze tegen elkaar sprinten als de derny de baan heeft verlaten.

De regels in Japan zijn wel anders dan Lavreysen gewend was. Zo is de fiets volledig van staal, zijn de helmen groter, rijden de baanwielrenners met een maximaal verzet en zijn de wedstrijden in de buitenlucht. Om van alles op de hoogte te zijn, volgde hij eerder dit jaar in Japan een keirinopleiding. "Al die factoren zorgen ervoor dat de verschillen tussen de renners kleiner worden en dat het veel meer aankomt op tactiek en wedstrijdinzicht."

Ook wennen was het feit dat hij op de wedstrijddagen zijn telefoon in moest leveren, een regel om matchfixing te voorkomen. "Het was uniek om grotendeels afgesloten te zijn van de buitenwereld. Dat maakte het heel anders dan wat ik gewend ben en gaf een bijzondere focus op de wedstrijd."

In Japan reed Lavreysen ijzersterk en plaatste hij zich na de voorronde en halve finale voor de eindstrijd. Ook daarin was hij de snelste. "Alles is heel goed gegaan. In de finale kreeg ik het wel zwaar met twee ontzettend sterke rijders. Gelukkig wist ik vooraf een goede tactiek te bedenken en kon ik op het juiste moment de kop pakken."

Lavreysen is de komende twee weken in Nederland en vertrekt daarna naar Los Angeles voor een verkenningstrip richting de Olympische Spelen van 2028. Daarna reist hij opnieuw af naar Japan waar hij twee maanden blijft en zes toernooien rijdt. In oktober gaat hij voor de hoofdprijs tijdens het WK in China. "Mijn gevoel is heel positief en ik kijk nu al uit naar de volgende wedstrijden. Het wordt een drukke, maar mooie periode."