Jongens slingeren troep op auto's, politie laat ze zelf opruimen

Twee jongens in Tilburg zorgden zaterdagmiddag voor overlast aan de Groenstraat. Het stel gooide troep over een schutting en raakte daarbij auto's op de parkeerplaats van een naastgelegen supermarkt. De jonge heren mochten zelf de handen uit de mouwen steken om de zooi weer op te ruimen.

Agenten kregen in de middag een melding dat de jongeren allerlei voorwerpen over de schutting smeten: een pan, een melkpak, ijzeren pootjes van een vuurkorf, wat houten latjes en zelfs een paar pumps vlogen door de lucht.

De rotzooi belandde aan de andere kant van de schutting op het parkeerterrein van de Jumbo aan de Groenstraat. Verschillende auto's werden geraakt en liepen schade op en bij één auto werd ook een ei tegen de voorruit gegooid.

Opruimen

Na een korte zoektocht wisten agenten de twee jongens op te sporen. Ze moesten de rotzooi op de parkeerplaats opruimen en werden doorverwezen naar HALT, een organisatie die jeugdcriminaliteit en grensoverschrijdend gedrag van jongeren aanpakt.

De eigenaren van de beschadigde auto's kunnen de schade verhalen op de jongens en hun ouders.