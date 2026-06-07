Volop interesse in PSV'ers, maar in Eindhoven 'moeten ze het nog maar zien'

Hoe ziet de selectie van PSV er na de zomer uit? Dat is een vraag die iedere fan zichzelf na elk seizoen stelt. Met een WK voor de deur en verschillende afspraken in contracten is de kans aanwezig dat sterkhouders als Ismael Saibari, Mauro Júnior en Ricardo Pepi vertrekken uit Eindhoven. Maar PSV hoeft niet te verkopen, dus een vertrek is niet voor elke speler zeker.

Een transfer die eraan lijkt te komen, is die van Ismael Saibari naar Bayern München, bevestigt ook transferjournalist Mounir Boualin uit Helmond. "Maandag gaan de clubs weer met elkaar zitten en het doel is om voor de start van het WK eruit te komen", weet hij. Volgens Boualin zou het uiteindelijke bedrag minimaal vijftig miljoen euro moeten zijn.

Porto zou interesse hebben, maar heeft zich volgens Boualin nog steeds niet gemeld bij PSV. Ook Sergiño Dest zou beschikken over een afkoopclausule van rond de twintig miljoen euro.

Afkoopclausules Mauro Júnior heeft een afkoopclausule van twaalf miljoen euro in zijn contract staan. Mocht een club bereid zijn dat voor de afgesproken datum te betalen, heeft PSV daar geen zeggenschap meer over. Mauro Júnior kan zelf nog wel bepalen of hij een vervolgstap ziet zitten, en daar ziet Boualin hoop: "Ik hoor daar verschillende verhalen over. Ik zie het ook best gebeuren dat hij denkt: Ik zit goed op mijn plek bij PSV. Hij is best wel kieskeurig."

Voor Joey Veerman is het een ander verhaal. "Er gaan al drie periodes verhalen dat hij zou vertrekken. Ik heb het gevoel dat hij heel veel waarde hecht aan zijn omgeving. Ik hoorde dat hij in de winter was gaan kijken bij Brentford in Londen, en dat vond hij helemaal niks. Het moet allemaal kloppen voor hem."

En ook voor PSV moet het allemaal kloppen, willen ze spelers van de hand doen. PSV hoeft niet te verkopen en dus zullen clubs met flinke bedragen over de brug moeten komen om directeur voetbalzaken Earnest Stewart te overtuigen. "Bij PSV heerst ook een sfeer van: we moeten het nog zien. Aangezien veel spelers voor een hoog bedrag weg mogen, zijn er maar een aantal clubs die dat kunnen betalen."

Tien PSV'ers op het WK

Veel zal afhangen van de prestaties van de tien PSV'ers op het WK: Guus Til, Ismael Saibari, Ricardo Pepi, Sergiño Dest, Ivan Perisic, Matej Kovár, Paul Wanner, Anass Salah-Eddine, Armando Obispo en Esmir Bajraktarevic komen allemaal in actie op het grote toneel.

Vooral rondom Bajraktarevic verwacht de 33-jarige journalist veel reuring: "Hij ligt heel goed in de markt. Everton volgt hem intensief en bij PSV verwachten ze hem ook kwijt te raken. Dat kan zomaar een bedrag tussen de twaalf en vijftien miljoen worden."

Mochten er wel een hoop sterkhouders vertrekken, dan hoef je jezelf als fan niet direct druk te maken. Na vorig seizoen vertrokken er ook zes basisspelers, waaronder Luuk de Jong en Noa Lang. En toch wist het bestuur weer een sterk elftal te bouwen waar de Eindhovenaren glansrijk kampioen mee werden.