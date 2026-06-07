Explosie bij voordeur van huis, buurtbewoners schrikken wakker van knal

Buurtbewoners van de Magnoliastraat in Eindhoven zijn in de nacht van zaterdag op zondag wakker geschrikt door een explosie. Na de klap ontstond er brand bij de voordeur van een woning, ook een heg, de hal en een afdakje vlogen in brand. De politie doet onderzoek naar de explosie.

Naast de voordeur vlogen ook delen van de muur, een haag in de voortuin, de hal van het huis en een klein afdak in brand. De Brandweer en de politie waren snel ter plaatse en kregen het vuur snel onder controle.

De politie kwam al snel tot de conclusie dat de explosie onder verdachte omstandigheden zou hebben plaatsgevonden. Zo hing er een benzine-achtige lucht op straat en zijn er vermoedelijk brandversnellers zoals terpentine of benzine gebruikt.

Jonge baby

Niemand raakte gewond door de explosie, maar het huis liep flinke schade op. Op het moment van de ontploffing waren er mensen thuis. Ook het huis van de buren werd ontruimd, waardoor een gezin met een jonge baby in het holst van de nacht even op straat stond.

Rond twee uur deden explosievenexperts van de politie onderzoek bij de woning. De politie roept getuigen op zich te melden.