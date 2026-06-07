Toernooizege doet Van Gerwen deugd: 'Enige medicijn om beter te worden'

Michael van Gerwen heeft het Nordic Masters-dartstoernooi in Kopenhagen zaterdag op zijn naam geschreven. Hij klopte oud-wereldkampioen Luke Humphries in de finale. Het is de tweede World Series-titel voor de Vlijmenaar dit jaar.

In de halve finale maakte de Vlijmenaar indruk met een fraaie zege op man in vorm Jonny Clayton. Die zette hij met 7-4 opzij, met een gemiddelde van 101,55.

Van Gerwen begon het toernooi met een zege op de Zweed Oskar Lukasiak en rekende daarna ook af met diens landgenoot Viktor Tingström. In dat duel maakte hij een 5-3 achterstand knap goed.

Waarom is deze eindzege zo belangrijk voor Michael van Gerwen?

De finale begon slecht voor 'Mighty Mike'. Hij kwam na twee twaalfdarters van Humphries op een 3-1 achterstand, maar knokte zich terug tot 5-5. In de beslissende leg miste Humphries een wedstrijdpijl op de bullseye, waarna Van Gerwen het duel cool afmaakte.

"Het was een echt zware wedstrijd," zei 'MVG' na de wedstrijd. "Luke had de kans om met 4-1 en 5-2 voor te komen." Hij vond sowieso dat hij niet goed aan het toernooi in Kopenhagen begonnen was. "Maar belangrijker is de manier waarop ik in die wedstrijden terugkwam van een achterstand en bleef doorgaan."

Dat biedt hem hoop voor de toekomst, want Van Gerwen kent vooralsnog nog geen topjaar. Hij won nog geen grote toernooien en hij liep ondanks een paar knappe prestaties de Final Four van de Premier League, een competitie tussen de beste acht darters van de bond PDC, mis. "Toernooien winnen is het enige medicijn om beter te worden."

Van Gerwen is de eerste darter die de Nordic Darts Masters twee keer heeft gewonnen.