Twee zwaargewonden bij ongeluk in Oirschot, bestuurster auto aangehouden

Bij een ernstig ongeluk op de Oude Grintweg in Oirschot zijn zondagochtend drie mensen gewond geraakt van wie twee zwaargewond. De bestuurster van de auto zou zijn aangehouden. Zij zou wellicht onder invloed zijn geweest.

Redactie Geschreven door

Vanwege de ernst van de situatie kwamen vier ambulances, de brandweer en een traumaheli naar Oirschot. De trauma-arts ging met de zwaargewonde slachtoffers mee naar het ziekenhuis in Tilburg. De Oude Grintweg werd na het ongeluk volledig afgesloten.