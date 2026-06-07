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Ontdek

Twee zwaargewonden bij ongeluk in Oirschot, bestuurster auto aangehouden

Vandaag om 07:18
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

Bij een ernstig ongeluk op de Oude Grintweg in Oirschot zijn zondagochtend drie mensen gewond geraakt van wie twee zwaargewond. De bestuurster van de auto zou zijn aangehouden. Zij zou wellicht onder invloed zijn geweest.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanwege de ernst van de situatie kwamen vier ambulances, de brandweer en een traumaheli naar Oirschot. De trauma-arts ging met de zwaargewonde slachtoffers mee naar het ziekenhuis in Tilburg. 

De Oude Grintweg werd na het ongeluk volledig afgesloten.

  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
    Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.
  • Foto: Dave Hendriks/Persbureau Heitink.

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