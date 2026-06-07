Brand in zorgcentrum in Halsteren, bewoner uit kamer gehaald

Bij zorgcentrum Bosgaard aan de Hoofdlaan in Halsteren heeft zondagochtend brand gewoed. Bedrijfshulpverleners hebben een bewoner uit zijn kamer moeten halen, laat een woordvoerster van de Veiligheidsregio weten. Vanwege de rook moesten vijftien bewoners naar een centrale ruimte worden gebracht.

Redactie Geschreven door

In Bosgaard wonen mensen met lichamelijke problemen, dementie en het syndroom van Korsakov.

Vanwege de brand werd in eerste instantie een traumaheli opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet te komen. De brandweer heeft het gebouw geventileerd. De woordvoerster van de Veiligheidsregio is niet bekend hoe de brand is ontstaan. De zorginstelling wil dit niet kwijt.