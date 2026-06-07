Moeder met 3 kindjes zwerft 's nachts door Tilburg, buurt schiet te hulp

Wijkagenten van het team Reeshof in Tilburg zijn zaterdagnacht urenlang bezig geweest met het zoeken van hulp voor een vrouw die met haar drie jonge kinderen in het holst van de nacht over straat zwierf. Een buurtbewoonster zag hen, ving hen op en waarschuwde de politie.

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De buurtbewoonster vertaalde voor de agenten hun gesprek met de vrouw. De wijkagenten hebben vervolgens contact gelegd met het Crisisinterventieteam Hart van Brabant. Dat heeft uiteindelijk onderdak gevonden voor de vrouw en haar kinderen van 3, 6 en 10 jaar oud.