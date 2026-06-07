Man gewond na schietpartij in Berkel-Enschot, politie valt huis binnen

Een man is zondagochtend gewond geraakt bij een schietpartij in Berkel-Enschot. Volgens omstanders werd de man vanuit een huis beschoten. Op foto's is te zien dat agenten drie luchtdrukwapens hebben gevonden.

Dat gebeurde aan de Berkelseweg. Het slachtoffer was op straat en werd vanuit een huis beschoten, zeggen omstanders. Hij werd geraakt in zijn been en strompelde daarna naar de Durendaelweg.

Even later kwam de politie. Die sloot de omgeving af en viel het huis waar werd geschoten binnen. Daar werd een andere man aangehouden. Agenten kwamen ook met drie luchtdrukwapens naar buiten, die ze waarschijnlijk binnen vonden.

Slachtoffer naar het ziekenhuis

Er hing ook een tijdje een politiehelikopter boven Berkel-Enschot. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten: de politie onderzoekt de zaak nog. Omstanders zeggen dat de dader en het slachtoffer elkaar niet zouden kennen.