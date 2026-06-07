Lachend het graf in tijdens open dag van deze uitvaartorganisatie

Uitvaartorganisatie Zuylen in Breda hield zondag een drukbezochte open dag, waarbij bezoekers een kijkje konden nemen op plekken waar je normaal gesproken niet komt tijdens een uitvaart. Zoals de crematieovens. De meest bijzondere activiteit: proefliggen in een graf. Dat leverde dolkomische situaties op.

"Ik lig wel aangenaam, maar het is nu ook een andere setting, met die ruisende bomen." Ook Iris ligt met een grote glimlach in de kist. "Het is een heel vreemde gewaarwording, maar wel een mooie gelegenheid het om eens te ervaren." Eng vindt ze het totaal niet. Grafdelver Willem maakt intussen een polaroidfoto van haar in de kist. "Ik hoop dat nog wel even gaat duren voordat ik hier echt in kom te liggen", zegt Iris als ze weer opstaat.

"Het ligt wel lekker eigenlijk", zegt Babbe Schuiten terwijl ze net een vers gedolven graf is afgedaald en in een openstaande kist is gaan liggen. Ze is niet de enige die via een laddertje plaatsneemt in de kist. Veel mensen willen toch even meemaken hoe het voelt. Ter geruststelling: de kist wordt nu niet gesloten, maar blijft open.

Vriendin Marleen Aarts vindt de kist ook prima liggen. "Hij is wel een beetje smal, maar het ligt wel comfortabel." Ook zij was nieuwsgierig om eens te ervaren hoe het is om in een doodskist te liggen.

Grafstemming

Wim Redde denkt daar anders over. "Dit doe ik wel als ik koud ben. Ik wacht nog even." Een ouder stel kijkt over een heg naar het gat in het gazon. "Jij krijgt 'em nog niet", zegt de vrouw terwijl ze haar man een arm geeft. "Ik neem jou nog mee naar huis."

De belangstelling voor het grafliggen is groot. Na een kwartier moet grafdelver Willem het rolletje van de polaroidcamera al wisselen. "Ik had eigenlijk niet verwacht dat mensen zo gemakkelijk hierin zouden gaan liggen." Van een grafstemming is dan ook totaal geen sprake. Zelden heeft hij zoveel grappen gehoor bij een grafkuil.

Uitvaartorganisatie Zuylen bestaat dit jaar tweehonderd jaar. Dat is de reden om alle deuren en poorten open te zetten en de bijzondere grafactie op poten te zetten. "Je krijgt toch een ander perspectief op het leven door in een graf te gaan liggen." Stichtingsdirecteur Roel Stapper geeft toe dat het 'een bijzondere actie' is. "Maar op zo'n dag als vandaag moet het kunnen, het is een heel ontspannen sfeer."