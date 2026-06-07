Deze beelden tonen hoe politiehond en agent inbreker grijpen in Tilburg

Op beelden die de politie zondag heeft gedeeld, is te zien hoe een inbreker in Tilburg met hulp van een politiehond wordt opgepakt. De man probeert er op de fiets vandoor te gaan, maar komt niet ver.

De aanhouding gebeurde afgelopen dinsdag . De 31-jarige man had volgens de politie ingebroken in een huis aan de Schouwburgring. De bewoner kwam dinsdagmiddag thuis en zag dat de voordeur openstond. Uit het huis waren onder meer een tablet en een groene rugzak meegenomen.

De politie kon de verdachte snel opsporen via de volgfunctie op de gestolen tablet. Agenten zagen hem fietsen op de Beethovenlaan, met de groene rugzak bij zich. Toen hij probeerde te vluchten, gooide hij onderweg de rugzak met spullen weg.

Inbreker raakt lichtgewond

Op de Stokhasseltlaan probeert de inbreker op zijn fiets via de bosjes te ontsnappen. Dan rent ineens een agent met een politiehond het beeld in. De agent trekt de man van zijn fiets en werkt hem naar de grond. Ook de politiehond grijpt de verdachte vast. Kort daarna zijn vijf agenten bezig om de man in de boeien te slaan.

Hij raakte daarbij lichtgewond en is behandeld in het ziekenhuis. Daarna is hij vastgezet voor verder onderzoek.

Bij de fouillering vonden agenten ook nog twee telefoons. Die zijn in beslag genomen. De verdachte is een 31-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats.