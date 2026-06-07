Twee motorrijders geschept door auto in Chaam, bestuurder aangehouden

Twee motorrijders zijn zondagmiddag rond half vijf geschept door een auto op de Wildertstraat in Chaam. Een man en een vrouw raakten daarbij flink gewond. Zij zijn met ambulances naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De bestuurder van de auto was vermoedelijk onder invloed.

Door de klap vloog een van de motoren over een heg heen. De motoren en de auto raakten zwaar beschadigd.

Volgens een omstander reden de motorrijders mee met een toertocht. Op het moment van de aanrijding reden ze met zes motorrijders bij elkaar.

De automobilist is door agenten aangehouden, omdat hij vermoedelijk onder invloed achter het stuur zat. De politie heeft de Wildertstraat afgesloten en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.