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Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven

Vandaag om 18:18 • Aangepast vandaag om 19:39
Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

Bij een korte maar felle woningbrand in Eindhoven zijn meerdere mensen gewond geraakt. Enkele bewoners moesten door de brandweer met een hoogwerker uit hun woning worden gered.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zeker vijf ambulances kwamen naar de brand. Op straat werd door ambulancepersoneel triage gedaan. Dat betekent dat hulpverleners bepalen wie er het eerst medische hulp nodig heeft. Meerdere mensen kregen zuurstof toegediend.

Vijf mensen hebben rook ingeademd. Twee van hen moeten volgens de veiligheidsregio vermoedelijk naar het ziekenhuis voor controle.

De brand woedde aan de achterkant van de woning. Over de oorzaak is nog niets bekend.

Verschillende woningen in de straat zijn ontruimd. De straat is afgesloten en staat vol met brandweerwagens.

  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
    Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).
  • Meerdere gewonden bij felle woningbrand in Eindhoven (foto: Persbureau Heitink).

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