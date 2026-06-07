Crème de la crème van het tennis strijkt neer in Rosmalen: 'Relaxte sfeer'

Met drie spelers uit de top tien van de wereld bij de mannen, de beste Nederlandse tennissers Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp en bij de vrouwen onder andere titelverdediger Elise Mertens doen er ware tennishelden mee aan de Libéma Open in Rosmalen. Volgens directeur Marcel Hunze is het succes mede te danken aan de Brabantse gastvrijheid. “De aangename relaxte sfeer valt in de smaak.”

Terwijl de kwalificatie voor het hoofdtoernooi zondag in volle gang is, laat Hunze aan Omroep Brabant zien wat er bij het Autotron in Rosmalen is opgebouwd. Zo loopt hij langs het vernieuwde spelersgebied, met zelfs een buitenfitness. “Als het goed weer is, kunnen tennissers zich hier in de buitenlucht vermaken", zegt de directeur. "Wij vinden het belangrijk dat ze het fijn hebben, we zetten graag een stap extra voor ze.” Publiek overal bij

Volgens Hunze is de sfeer in Rosmalen niet te vergelijken met veel andere toernooien. “Het gaat er altijd gemoedelijk aan toe. De tennissers lopen bijvoorbeeld gewoon tussen het publiek, dat gebeurt lang niet overal", legt hij uit. "Ook zijn er vier banen waar de tennissers trainen, die zijn allen toegankelijk. Bij andere toernooien is dat vaak uit het zicht van toeschouwers, wij willen het laagdrempelig houden.”

Veel tennissers zien het groene veld van de Libéma Open als de ideale voorbereiding op het beroemde grastennistoernooi Wimbledon eind juni. Zo zijn onder andere toptennissers Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev en Alex de Minaur actief op het Rosmalense gras. 'Toppers strikken'

“We zijn heel tevreden over het deelnemersveld. Het is ieder jaar een flinke uitdaging, maar het lukt altijd om toppers te strikken", glundert Hunze. Maar weggeven voor wie hij het hardst gaat juichen, dat doet hij niet. "Mijn favoriete finale ga ik niet verklappen, maar een internationale topnaam tegen een Nederlander is een droomscenario.” In negen dagen tijd verwacht de organisatie zo’n 60.000 bezoekers. Er is niet alleen tennis te zien op de zeven wedstrijdbanen, daarnaast is er een promodorp ingericht om iedereen die ook maar een beetje van tennis houdt de hele dag te vermaken. Handtekeningen

“Van winkels tot horeca, er is veel te doen. Er zijn allerlei tennis-challenges, waarin je je kunt meten met topspelers", zegt Hunze. "En uiteraard de handtekeningsessies met topspelers, die worden drukbezocht.” Eén van de dingen waar Hunze het meest trots is, zijn de grasbanen. Een project dat al eind augustus van start gaat. “Na de eerste renovatiewerkzaamheden blijft het rustig liggen tot maart en dan begint het grote onderhoudsproces. Het gras wordt steeds korter gemaaid en uiteindelijk ziet het er dan zo uit. Met deze weersomstandigheden is het weleens heel zwaar, er is veel werk verricht."