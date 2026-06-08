Goed nieuws voor zonliefhebbers: 'Er zit weersverbetering aan te komen'

Goed nieuws voor zonliefhebbers. Er zit een weersverbetering aan te komen. Dat vertelde Alfred Snoek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.

Op die weersverbetering moeten we alleen wel nog even wachten. Het huidige wisselvallige weer houdt nog een paar dagen aan. "Het ene moment regent het en het andere moment schijnt de zon", vertelde Snoek op de radio. Maandagochtend vroeg wist de zon nog redelijk door de niet zo dikke bewolking heen te breken, maar dat is volgens de weerman van Weerplaza van korte duur. "De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de middag gaat het vanuit de westhoek regenen. Uiteindelijk moeten we daar overal in de provincie aan geloven. In de namiddag zal de regen zich ook gaan intensiveren. Dan kan het af en toe eventjes goed doorplenzen."

Voor de regen loopt de temperatuur nog op naar zo'n 21 of 22 graden. Maar wanneer het begint te regenen, daalt deze.

"De temperatuur is doordeweeks met een graad of 18 echt wel ondermaats voor deze tijd van het jaar."