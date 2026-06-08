Goed nieuws voor zonliefhebbers: 'Er zit weersverbetering aan te komen'
Goed nieuws voor zonliefhebbers. Er zit een weersverbetering aan te komen. Dat vertelde Alfred Snoek van Weerplaza maandagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen! op Omroep Brabant.
Op die weersverbetering moeten we alleen wel nog even wachten. Het huidige wisselvallige weer houdt nog een paar dagen aan. "Het ene moment regent het en het andere moment schijnt de zon", vertelde Snoek op de radio.
Maandagochtend vroeg wist de zon nog redelijk door de niet zo dikke bewolking heen te breken, maar dat is volgens de weerman van Weerplaza van korte duur. "De bewolking neemt vanuit het westen toe en in de loop van de middag gaat het vanuit de westhoek regenen. Uiteindelijk moeten we daar overal in de provincie aan geloven. In de namiddag zal de regen zich ook gaan intensiveren. Dan kan het af en toe eventjes goed doorplenzen."
Voor de regen loopt de temperatuur nog op naar zo'n 21 of 22 graden. Maar wanneer het begint te regenen, daalt deze.
"De temperatuur is doordeweeks met een graad of 18 echt wel ondermaats voor deze tijd van het jaar."
Snoek gaat ervan uit dat we heel deze werkweek dit wisselvalige weer houden. "Soms hebben we echt wel mooie momenten, maar die duren niet al te lang. Dagelijks valt er regen." Daarbij is de temperatuur vanaf dinsdag met een graad of 18 echt wel ondermaats voor deze tijd van het jaar.
"Maar vanaf zaterdag krijgen we waarschijnlijk een switch naar een ander weertype met vrijwel geen buien, meer zonneschijn en een temperatuur die in de lift zit. Die gaat volgend weekend royaal door de 20 graden-grens heen. Daarbij moet je denken aan 23 of 24 graden, met name op zondag."
Dit weer kan vervolgens Weerplaza langere tijd aanhouden. Er komt namelijk veel warme lucht Europa binnen. Volgende week halen we redelijk vaak 25 graden en die temperatuur gaan we ook een paar keer overschrijden. "We moeten dus nog wel eventjes die wisselvallige dagen uitzitten, maar er zit verbetering aan te komen."