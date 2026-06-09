Luc kan nu wél meespelen dankzij communicatiebord in speeltuin: 'Erg fijn'

In de speeltuin van streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode staat sinds kort een bord vol met plaatjes en kleuren. Het communicatiebord zorgt ervoor dat mensen die niet kunnen praten toch contact kunnen hebben met elkaar. Door simpelweg aan te wijzen wat ze willen vragen, gaat er een wereld voor hen open. "Ik ben blij dat ik hierdoor kan spelen met anderen", vertelt de 22-jarige Luc van Lieshout.

Even vragen of iemand mee wil van de glijbaan of samen wil schommelen lijkt eenvoudig, maar dat is het niet voor iedereen. "Luc wil altijd graag meedoen, maar hij praat wat moeilijker. Dat was eigenlijk altijd zijn grootste handicap", vertelt Chantal Wolters over haar zoon met het syndroom van Down. Via stichting Milo leerde Luc communiceren met pictogrammen. "Daardoor ging er een wereld voor hem open", vertelt Chantal. Zij wist dat er ook communicatieborden voor speeltuinen bestonden en bracht het idee onder de aandacht bij GroenLinks-PvdA Meierijstad.

"Er was weerstand, omdat nog onbekend was waarom zo'n bord meerwaarde heeft."

De borden zijn ontwikkeld door stichting ISAAC-NF, een belangenorganisatie voor mensen die moeilijk tot spreken komen. Volgens voorzitter Gerna Scholte begon het ooit met een enkel bord. "Vaak kostte het veel inspanning om in contact te komen met de juiste personen. Er was weerstand, omdat nog onbekend was waarom zo'n bord meerwaarde heeft. De laatste jaren neemt het plaatsen van deze borden gelukkig een vlucht." "Beleidsmakers zijn overtuigd van de meerwaarde", vult ze aan. En ook in de gemeente Meierijstad zijn ze overtuigd. De motie werd unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Sinds februari staan op drie verschillende plekken in de gemeente Meierijstad communicatieborden. "Ik ben erg blij dat deze borden hier nu staan", vertelt Hanneke van Bakel, oud-bestuurslid bij ISAAC-NF en werkzaam bij stichting Milo.

Luc samen met zijn moeder bij het communicatiebord in de speeltuin van Streekpark Kienehoef in Sint-Oedenrode (foto: Tom Berkers).

"Ik voel dat we op barricades hebben moeten staan", vertelt Van Bakel over het begin van de speeltuinborden. "We hadden de wens om communicatie tijdens het spelen toegankelijker te maken. Eigenlijk begint alles wat we doen met communicatie. Kun je communiceren, dan kun je meedoen. Als praten niet lukt, zijn er alternatieven. Dit is een oplossing." De borden wijzen eigenlijk voor zich. "Het heeft niet zo heel veel uitleg nodig. Dat is de kracht. Er zijn veel verschillende woorden in verschillende kleuren. De groene woorden zijn bijvoorbeeld werkwoorden, oranje zijn zelfstandige naamwoorden en blauw is voor je mening geven over dingen."

"Het is een aanvulling op een doelgroep die vaak vergeten wordt."

Het is voor Chantal belangrijk dat het in de praktijk gaat werken. "Ik vind het fantastisch dat ze er staan. Ik zag er daarstraks al kinderen bij staan. Luc kan nu kinderen uitnodigen om te spelen. Eerst was dat minder makkelijk. Niet iedereen had het geduld om even naar hem te luisteren of ze konden hem lastiger verstaan. Op deze manier kan het wel", vertelt ze trots, waarop Luc enthousiast reageert. "Ik ben blij dat ik hierdoor kan spelen met anderen."

Hanneke, moeder Chantal en Luc zijn blij met het communicatiebord (foto: Tom Berkers).