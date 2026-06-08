Duizenden gestolen spullen gevonden bij invallen in Eindhoven

Bij een inval in een loods aan de Zeelsterstraat in Eindhoven heeft de politie maandagochtend een enorme hoeveelheid gestolen goederen gevonden. Ook de douane is aanwezig bij de loods. Ook een huis en twee auto’s aan de Tjalkstraat worden sinds maandagochtend doorzocht.

Het gaat in de loods om duizenden gestolen spullen, waaronder sieraden, make-up, sigaretten en Funko Pop-figuren. De twee auto's aan de Tjalkstraat zaten vol met schoenen, sloffen sigaretten en vapes.

Waar alle gestolen waar vandaan komen is nog niet helemaal bekend. Alle spullen zijn in beslag genomen. De politie en de douane doen maandagmiddag nog steeds onderzoek in de loods, het huis en de twee auto's.

Onderzoek

De digitale politie van Eindhoven was al langere tijd bezig met een onderzoek naar de gestolen spullen. Via foto’s van de spullen, die online werden geplaatst, kon de politie de locatie van de loods achterhalen. De spullen werden online verkocht op digitale winkelplatformen zoals Vinted.