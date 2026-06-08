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Dief op heterdaad betrapt in Veen: 31-jarige man uit Tilburg opgepakt

Vandaag om 13:33 • Aangepast vandaag om 13:52
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

Een 31-jarige man uit Tilburg is zaterdagnacht op heterdaad betrapt na een diefstal in Veen. Dankzij een volgsysteem vonden agenten de gestolen spullen in een auto aan de Dr. Tjalmastraat. Dat meldt de politie. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder van de auto, de man uit Tilburg, is toen meteen aangehouden. In de auto lagen nog meer gestolen spullen. De auto is in beslag genomen. 

De politie doet verder onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.

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