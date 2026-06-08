Eerste puntlipneushoorn ooit geboren in Beekse Bergen
Opnieuw babynieuws in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Daar is voor het eerst een puntlipneushoorn geboren. De geboorte van het kalf is belangrijk voor het Europese managementprogramma van de ernstig bedreigde diersoort.
Het puntlipneushoorntje, ook wel bekend als een zwarte neushoorn, werd afgelopen vrijdag geboren. Volgens het safaripark maakt het jonge mannetje het goed en blijft hij voorlopig dicht bij zijn moeder.
"We zijn heel blij met de geboorte van het kalf", zegt hoofd dierenverzorging Yvonne Vogels. "Alles is rustig verlopen en we zien dat de moeder haar rol goed oppakt. Dat is heel waardevol, zeker omdat dit haar eerste jong is."
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De serie Op Safari besteedt aandacht aan de geboorte van het jonge neushoorntje. Dinsdag 9 juni komt er een extra aflevering online die in het teken staat van het geboortenieuws. De aflevering is gratis en zonder account te bekijken op Brabant+.
Het neushoorntje heeft de naam Banji gekregen. Die naam werd gekozen door volgers van het park op sociale media. Bezoekers kunnen hem komende dagen alleen via een beeldscherm bij het verblijf bekijken. Vanaf woensdag is Banji, afhankelijk van het weer, steeds vaker in het buitenverblijf te zien.
Grote waarde
De geboorte is volgens Beekse Bergen van grote waarde voor het internationale fokprogramma. "Het laat zien hoe belangrijk de rol van dierentuinen is in het behoud van bedreigde diersoorten", benadrukt general manager Rens Willemsen.
Het voortbestaan van de puntlipneushoorn in het wild staat onder druk door stroperij en het verlies van leefgebied. Deze neushoornsoort komt alleen nog op een paar plekken voor in Kenia en Tanzania. Dierentuinen in Europa werken samen in een managementprogramma om de neushoornpopulatie in stand te houden.