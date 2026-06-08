Eerste puntlipneushoorn ooit geboren in Beekse Bergen

Opnieuw babynieuws in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Daar is voor het eerst een puntlipneushoorn geboren. De geboorte van het kalf is belangrijk voor het Europese managementprogramma van de ernstig bedreigde diersoort.

Het puntlipneushoorntje, ook wel bekend als een zwarte neushoorn, werd afgelopen vrijdag geboren. Volgens het safaripark maakt het jonge mannetje het goed en blijft hij voorlopig dicht bij zijn moeder. "We zijn heel blij met de geboorte van het kalf", zegt hoofd dierenverzorging Yvonne Vogels. "Alles is rustig verlopen en we zien dat de moeder haar rol goed oppakt. Dat is heel waardevol, zeker omdat dit haar eerste jong is."

Volg de eerste stappen op Brabant+ De serie Op Safari besteedt aandacht aan de geboorte van het jonge neushoorntje. Dinsdag 9 juni komt er een extra aflevering online die in het teken staat van het geboortenieuws. De aflevering is gratis en zonder account te bekijken op Brabant+.