Fietsendief binnen elf minuten opgepakt in Loon op Zand

Een fietsendief is zondagochtend binnen amper een kwartier opgepakt na het stelen van een fiets op de Midden-Brabantweg in Loon op Zand. De politie werd getipt dat de 57-jarige man uit Tilburg de fiets probeerde te stelen.

De melder gaf aan de politie door dat de dief de fiets in een auto heeft gezet. De politie zagen de auto daarna rijden en gaven een stopteken. In de auto werd inderdaad een fiets aangetroffen.

Exact elf minuten na de melding werd de 57-jarige Tilburger opgepakt. “Of het een persoonlijk record is van de agenten, is onbekend. Snel was het in ieder geval wel”, zegt de politie. De eigenaar van de fiets wordt nog gezocht.