Menselijke sloopkogel met kracht van dolle neushoorn: 'Adrenaline geweldig'

Veel mensen zullen weleens flitsen van een Amerikaanse worstelshow met bijvoorbeeld Hulk Hogan op televisie hebben gezien. In Nederland is showworstelen relatief klein, maar daar wil Rik ‘Stormram’ Slager verandering in brengen. De Nistelrodenaar staat volgende week zondag in een worstelshow in Podium Azijnfabriek in Den Bosch. “Het is heel mooi hoe de mensen op je reageren.”

Het zou zo een reportage kunnen zijn bij het programma Jambers. Overdag werkt hij als hardware engineer op kantoor, maar ’s avonds verandert hij in een showworstelaar. Op zijn werk is het ‘gewoon’ Dirk Soetekouw (29) uit Nistelrode, maar in de ring gaat hij door het leven als Rik ‘Stormram’ Slager. Als kind zat Soetekouw op judo en daarnaast koos hij voor volleybal. “Ik vond showworstelen vet om te zien. Toen ik 21 jaar was, ben ik het gaan proberen. Niet dat ik in de buurt kon trainen, maar ik had het er graag voor over.”

Vooral in het begin was het hard werken om de sport te begrijpen. “Ik moest heel veel trainen op de meest simpele dingen. Na honderden keren doen kreeg ik de basis onder de knie. Daarna ging ik steeds een stap verder en leerde ik nieuwe dingen.” Bij showworstelen gaat het volgens Soetekouw om een verhaal in de ring. “Die komen vaak op hetzelfde neer. Er is een persoon die goed is en er is een slechterik. Wij stappen de ring in om het publiek te entertainen. Meestal krijg je de mensen direct mee, maar soms moet je iets meer je best te doen. Uiteindelijk gaat het los, die adrenaline is geweldig.”

'Niet kapot te krijgen' “Dirk is een menselijke sloopkogel met de kracht van een dolle neushoorn en de mentaliteit van een echte Brabander”, zegt organisator Rico Meijer. “135 kilogram pure beukkracht, maar hij beweegt als een veertje. Bourgondisch, keihard, explosief en niet kapot te krijgen.”

De Nistelrodenaar stapt zonder angst de ring in, al krijgt het lichaam veel te verduren. Zo vallen er rake stoten en komt het voor dat een tegenstander, soms rond de 200 kilo, vanaf de touwen op zijn lichaam springt. “Natuurlijk doet het pijn, als er een reus op je valt geeft dat een gigantische klap. Wij trainen zo dat we ons lichaam onder controle hebben en passen bepaalde technieken toe zodat we door kunnen gaan. Met blessures valt het bij mij mee.”

"Ik ben blijkbaar gek genoeg om dit te doen."

Om het vol te houden moet er volgens hem een steekje loszitten. “Wie laat zich nou vrijwillig op de grond gooien en springt door tafels heen? Ik ben blijkbaar gek genoeg om dit te doen. Het wordt onderschat, dat blijkt wel uit het feit dat vechters van bijvoorbeeld de UFC die meedoen, allemaal zeggen dat dit het zwaarste is wat ze ooit hebben gedaan. Het is de meest intensieve vorm van theater en dit kun je alleen doen als je in topvorm bent.” Plannen om er ooit zijn werk te maken, zijn er nog niet bij Soetekouw. “Ik ben daar niet mee bezig, het is gewoon gigantisch leuk om te doen. Als je naar het buitenland wil moet je blijven pushen en jezelf op de eerste plek zetten. Zo’n persoon ben ik niet. Maar als ik ooit de kans krijg, dan zou ik die zeker pakken.”