Willy van de Kerkhof is overtuigd: 'Oranje wordt wereldkampioen!'

Je zou Willy van de Kerkhof een onverbeterlijke optimist kunnen noemen. Waar veel voetbalvolgers al heel blij zijn als Nederland pakweg de laatste zestien haalt, gelooft Willy heilig in een succesvol WK. "Ik ben er echt van overtuigd dat we wereldkampioen worden", zegt de 63-voudig international uit Helmond in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. "Je moet wel een beetje mazzel hebben maar dat hadden wij in 1978 ook. En we verdienen het wel een keer of niet?"

Broer René, goed voor 47 interlands, is absoluut niet overtuigd. "Waar haal jij dat vandaan? Je moet realistisch zijn: spelers van het niveau Cruijff en Van Hanegem hebben we niet meer. Wij hebben niet echt spelers die in hun eentje een wedstrijd kunnen beslissen." Willy beaamt dat ook. "Onze kracht zit in het collectief. En dat zit volgens mij ook wel goed. Als je bij de laatste acht en laatste vier niet tegen Frankrijk en Spanje moet, kun je zomaar in de finale komen."

René heeft als gediplomeerd trainer ook nagedacht over de opstelling tegen Japan volgende week. "Ik was zelf aanvaller dus ik begin voorin: Summerville, Malen en Gakpo. Ik vond Summerville tegen Algerije goed spelen. Hij was niet onwennig aan de rechterkant en had een paar acties waaruit Malen had moeten scoren. Memphis doet er alles aan om weer fit te worden, hij gaf onze vriend Noa Lang nog een doodschop op de training, maar hij is er nog niet helemaal dus speelt Malen." Gakpo is ook voor Willy een zekerheidje. "Die had een moeilijk seizoen maar dat komt goed. Maak je geen zorgen."

"Hoe krijg je het je mond uit?"

Voor de middenlinie kiest René voor De Jong, Gravenbergh en Reijnders. "Die hebben nog niet goed samengespeeld maar die zullen er wel staan." Achterin heeft René wat verrassingen want behalve voor keeper Verbruggen, Van Dijk en Dumfries, gaat hij voor Aké en De Roon. "Aké heeft het in Oranje altijd goed gedaan. Het zal ook misschien zijn laatste WK zijn. En De Roon heeft in Italië ook achterin gespeeld en dat deed hij heel goed." Willy volgt zijn broer wel. "Maar ik zou rechts centraal toch voor Van Hecke kiezen." Guus Til komt als enige PSV'er in de Oranje-selectie niet veel in actie, verwachten de gebroeders. "Als de nood aan de man is dan kiest Koeman toch eerder voor Weghorst dan voor Til", zegt Willy onder afkeurend geknor van René. "Hoe krijg je het je mond uit? Ik zou dan nog eerder voor Brobbey kiezen dan voor Weghorst." Willy en René zullen ook de overige PSV'ers het WK met belangstelling volgen. "Als ze allemaal een goed WK spelen, kunnen ze allemaal zomaar een transfer maken", zegt Willy. "Anders valt het wel mee."

"De beste wedstrijd uit zijn carrière."

De gebroeders blikken in de podcast ook met veel plezier terug op de WK's die zij zelf meemaakten. In 1974 waren ze allebei reserve. "Al had ik wel het geluk dat ik de tweede helft van de finale mocht spelen", zegt René nog altijd trots. "En dat was de beste wedstrijd uit zijn hele carrière", zegt Willy stellig. "Ik heb die wedstrijd pas nog teruggekeken en hij was fantastisch. Alleen gold dat helaas ook voor die Duitse keeper."