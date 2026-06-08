Deze Inten(t)s brakke festivalgangers moeten herstellen: 'Maffen in bed'

De camping is leeg, de laatste tenten verdwijnen in de auto en bij de McDonald's in Udenhout schuiven Intents Festival-bezoekers nog één keer aan voor wat vet eten. Daarna begint de terugreis, maar na een weekend vol muziek, korte nachten en veel feesten is de vraag vooral: hoe herstel je daarvan?

Voor veel bezoekers van Intents Festival hoort het bij de vaste afsluiting van het campingweekend: nog even een laatste stop voor een vette hap. "Net even lekker een burgertje gegeten. Ik had niet heel veel eten meegenomen, dus dit was wel lekker", zegt een bezoeker op het parkeerterrein van de fastfoodketen. Ondanks de korte nachtjes en de vermoeidheid op de camping is het voor veel bezoekers vaste prik geworden. "Ja, we doen het elk jaar. We blijven altijd terugkomen, ook al zeg je dat het de laatste keer is." Het hoogtepunt van het weekend? "Terug naar huis gaan", lacht hij. Daarna wacht nog een lange rit: "We moeten nog anderhalf uur rijden." Ook de zondaggangers maken nog een laatste stop voor de terugreis: "Altijd even lekker maccie na een festivalletje." Het herstel is daarna simpel: "Paar kipnuggets. Gewoon heel de dag niks doen en zorgen dat je niet naar werk hoeft."

"Vanavond helemaal niks doen op de bank."

Een bezoekster met een grote glimlach en nog wat kleine oogjes na een weekend weinig slaap, kijkt tevreden terug op het festival. "Het was echt geweldig, zoals je aan m'n stem kan horen. Ik heb echt genoten. Lekker weer, lekker zonnetje, leuke mensen. Dus ik neem die stem maar voor lief. Die komt vanzelf wel weer terug", zegt ze.

"Je zet iedere dag ook 40.000 stappen."

Een andere groep vat het weekend kort samen: "Het was druk, lang, met korte nachten, maar wel gezellig", zegt een jongen die langs zijn auto nog even zijn benen strekt. Gezond eten stond voor velen dan ook niet op het menu. "Het is daar zo duur allemaal." En dat stellen de meeste nog even uit tot morgen. "Dit kan er nu ook nog wel bij. Je zet iedere dag ook 40.000 stappen." En hoe hij van plan is te herstellen? "Maffen in m'n bed." Het hoogtepunt van het weekend lag voor sommigen niet eens op het terrein zelf. "De avond op de camping na het festival. Gezellig met z'n allen zitten." Daarna is het plan simpel: "Gewoon slapen. Ik duik zo m'n bed in."

"We hebben nog zes uur te rijden."

Voor sommigen wacht nog een lange rit. "We komen uit Frankrijk. We rijden met de auto. Het weekend was heel leuk, alleen het weer zat niet helemaal mee. We hebben nog zes uur te rijden." Dinsdag begint voor velen weer het gewone leven: "Morgen weer werken na een dagje rijden." En zo eindigt dit weekend van Intents Festival voor de bezoekers: met volle magen, vermoeide stemmen en één gezamenlijke aanpak voor herstel. Eerst een burger, daarna de auto in en eenmaal thuis meteen naar bed.