Vlammen slaan uit huis in Uden, veel rook in omgeving

Bij een huis aan de Peperstraat in Uden is maandagmiddag brand uit gebroken. Twee auto's die op de oprit staan, zijn volledig uitgebrand. Ook een uitbouw die de tuin bij de buren staat is verwoest.

De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig. De hele straat is door hulpdiensten afgezet. Veel over de brand is verder nog onduidelijk.

Ter plaatse zijn volgens een getuige meerdere ontploffingen te horen. De brand is overgeslagen naar de carpool op de oprit van het huis en naar de uitbouw in de tuin bij een woning ernaast. In de wijde omgeving is veel rook te zien.

Onduidelijk is hoe de brand is ontstaan. Ook over eventuele gewonde is niks bekend.