12-jarige Armin uit Breda wint NK luchtgitaar: 'Ik doe het automatisch'

De 12-jarige Armin van Schie uit Breda kan niet stil blijven zitten wanneer hij goede gitaarmuziek hoort. "Wanneer er een cool gitaardeuntje is, dan voelt het gewoon zo lekker om mee te spelen." Die gewoonte bezorgde hem de titel Nederlands kampioen luchtgitaar.

"Ik doe het eigenlijk automatisch", vertelt Armin over het luchtgitaarspelen in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant. Vorig jaar stond Armin op het NK nog tussen het publiek. Hij twijfelde erg om zelf mee te doen. "Ik dacht eerst van niet. Maar ik speel het heel vaak en dacht toen toch: laat ik maar gewoon meedoen. Ik zag al die mensen het doen en toen wilde ik het ook." Zo gezegd, zo gedaan. Armin vertrok naar het NK luchtgitaar op het Vestrockfestival in de Zeeuwse stad Hulst. Podiumervaring had hij al. Ondanks zijn jonge leeftijd speelt hij al 2,5 jaar basgitaar in rockband MAC'M.

Helemaal los gaan

Om het NK luchtgitaar te winnen, moet je niet verlegen zijn en gewoon helemaal uit je plaat gaan, legt Armin uit. "Je kan echt van alles doen, bijvoorbeeld je gitaar in de lucht gooien. Het maakt niet uit of het realistisch is." Wel moeten je bewegingen matchen met de muziek. "Als je heel snelle dingetjes hoort, moet je ook heel snel je vingers bewegen. Als je rustige muziek hoort en je gaat helemaal los, dan ziet dat er raar uit." Het nummer waarmee Armin het NK heeft gewonnen, is Master of Puppets van Metallica. "Dat is een goed nummer, want het zijn geen akkoorden. Je kan er verschillende dingen op doen en je kan er helemaal op los gaan." Eind augustus mag Armin zijn talent laten zien op het wereldkampioenschap luchtgitaar in Finland. De jonge muzikant hoopt natuurlijk dat hij daar ook met de winst naar huis kan, maar is al heel blij dat hij er überhaupt heen mag. "Ook al verlies ik, ik vind het sowieso een heel vette ervaring, of ik nou win of niet."

Wil je zien hoe Armin los gaat op zijn basgitaar? Kijk dan onderstaande video: