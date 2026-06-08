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KNMI waarschuwde voor flinke regen, onweer en hagel

Vandaag om 18:01 • Aangepast vandaag om 20:18
De lucht in Best (foto: Persbureau Heitink).
De lucht in Best (foto: Persbureau Heitink).

Het KNMI waarschuwde maandagavond voor onweer, hagel en windstoten. Het weerinstituut had tot acht uur 's avonds code geel afgegeven in Brabant.

Profielfoto van Storm Roubroeks
Geschreven door
Storm Roubroeks

Vooral het verkeer en mensen die buiten bezig zijn, konden last krijgen van het weer. Het weerinstituut verwachtte dat mogelijk windstoten van 60 km per uur over de provincie zouden razen.

Rijkswaterstaat adviseerden reizigers om rekening te houden met het weer, dat kon omslaan. "Verkeer dat in zo’n bui rijdt kan hierop reageren door voorzichtiger te gaan rijden", schrijven ze op X.

De wolken boven Tilburg (foto: Tais).
De wolken boven Tilburg (foto: Tais).

In Best ging het maandagavond flink te keer. Door de harde wind vielen twee bomen op de Schoenmakersstraat op de garage van een huis. De brandweer werd opgeroepen om de bomen van het dak af te tillen. Dit trok veel bekijks.

  • De omgevallen bomen in Best (foto: Persbureau Heitink).
    De omgevallen bomen in Best (foto: Persbureau Heitink).
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
  • Foto: Persbureau Heitink.
Ook in Den Bosch gaat het los (foto: Melissa Baks).
Ook in Den Bosch gaat het los (foto: Melissa Baks).
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