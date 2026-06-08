KNMI waarschuwt voor flinke regen, onweer en hagel

Het KNMI waarschuwt maandagavond voor onweer, hagel en windstoten. Het weerinstituut heeft tot acht uur 's avonds code geel afgegeven in Brabant.

Vooral het verkeer en mensen die buiten bezig zijn, kunnen last krijgen van het weer. Het weerinstituut verwacht dat mogelijk windstoten van 60 km per uur over de provincie zullen razen.

Rijkswaterstaat adviseert reizigers om rekening te houden met het weer, dat kan omslaan. "Verkeer dat in zo’n bui rijdt kan hierop reageren door voorzichtiger te gaan rijden", schrijven ze op X.