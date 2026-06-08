Van Nistelrooij bij Oranje en warm weer opkomst: dit mag je niet missen

Ruud van Nistelrooij sloot later aan bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten vanwege een 'belangrijke familiegebeurtenis' en er komt een weersverbetering aan. Dit zijn de vijf verhalen die je maandag gelezen moet hebben.

Ruud van Nistelrooij meldde zich pas zondag bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Bondscoach Ronald Koeman gaf hem toestemming om een belangrijke familiegebeurtenis bij te wonen. "Dit waren leuke familieomstandigheden", aldus Koeman, die verder niet wilde zeggen wat het was. De spelers wisten het al maanden en het zorgt volgens de bondscoach voor geen problemen. Lees hier het hele verhaal:

In Berghem namen ruim driehonderd mensen afscheid van de 47-jarige jeugdtrainer Bas van Lanen, die eind mei zeer waarschijnlijk om het leven kwam bij een misdrijf. De rouwstoet reed door het dorp en langs voetbalvereniging Berghem Sport, waar Bas trainer was. "De impact is groot, niet alleen bij de vereniging maar in heel Berghem", zegt voorzitter Danny van den Heuvel. Lees zijn verhaal hier:

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Dan naar Eindhoven. Midden in het centrum komt de Gender boven de grond. Het beekje, dat nu nog ondergronds door rioolbuizen stroomt, kronkelt 220 meter door het nieuwe Victoriapark achter de Lichttoren. Wethouder Rik Thijs ziet het als onderdeel van de groene transitie van de stad: "We willen meer gezinnen in de binnenstad, dan heb je parken nodig waar mensen kunnen spelen." Het park moet een oase van rust worden tussen het beton, met meer dan honderd bomen. Check het hier:

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Er is ook nog goed nieuws voor zonliefhebbers. Na een week van wisselvallig weer met dagelijkse buien en temperaturen rond de 18 graden, komt er vanaf het weekend verbetering. Volgens weerman Alfred Snoek van Weerplaza krijgen we zaterdag een 'switch naar een ander weertype' met meer zon en temperaturen tot 24 graden. Volgende week kan het zelfs 25 graden worden. Lees hier het hele verhaal:

Tot slot. In Eersel ligt het gloednieuwe 25-meterbad van zwembad De Albatros klaar voor de eerste zwemmers. Het vullen van de 500.000 liter water duurde weken - dagelijks kwam er slechts vijf centimeter bij om thermische scheuren te voorkomen. De Nederlandse zwembond controleerde nauwkeurig of het bad precies 25 meter meet, want 'geen centimetertje korter of langer' is toegestaan voor wedstrijden. Het zwembad opent op 3 juli. Lees hier het hele verhaal: