Inbreker met buit opgepakt in een maisveld bij Best

De politie heeft maandagavond een inbreker opgepakt. De man had eerder op de avond bij een huis in Best ingebroken en geld, sieraden en anderen spullen gestolen.

De dief was na de inbraak in de buurt van de Sint-Oedenrodeseweg een maisveld in gevlucht. Meteen werd een burgernetmelding verzonden en kwam de politie met meerdere eenheden naar het maisveld en huis toe.

Al snel kregen agenten de inbreker in het vizier en wisten ze de man in de boeien te slaan. Zijn zakken had hij tijdens de inbraak goed gevuld met geld, sierraden, een telefoon, draadloze oortjes en zilver.

De inbreker is overgebracht naar het cellencomplex in Eindhoven. Bij het huis doet de politie verder onderzoek.

Handlanger gezocht

Mogelijk was bij de inbraak nog een tweede verdachte betrokken. De politie vermoed dat een handlanger met een vluchtauto heeft geholpen bij de inbraak. De politie is nog op zoek naar deze auto en mogelijke verdachte.

De auto waarin deze persoon rijdt is vermoedelijk een zwarte Seat Ibiza. Mensen die deze auto hebben gezien, kunnen contact opnemen met de politie.