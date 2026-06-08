Automobilist rijdt tegen boom in Beek en Donk en raakt zwaar gewond

Een automobilist is maandagavond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Beek en Donk. De bestuurder reed tegen een boom aan op Herendijk. Het motorblok en een wiel lagen van de auto lagen een stuk verder op straat.

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Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is niet bekend. De politie doet ter plaatse onderzoek. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De weg is voorlopig afgesloten. Onbekend is tot hoelaat.

Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink