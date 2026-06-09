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Auto's botsen tegen boom in Bergen op Zoom: bestuurder naar ziekenhuis
Vandaag om 05:29 • Aangepast vandaag om 06:54
Na een ongeluk aan de Boutershemstraat in Bergen op Zoom zijn maandagavond twee auto's tegen een boom gebotst. De voertuigen zijn flink beschadigd. Een bestuurder is gewond naar een ziekenhuis gebracht.
De twee auto's kwamen tegen een boom tot stilstand. De weg lag bezaaid met brokstukken.
Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie deed daar maandagavond onderzoek naar.
De weg was deels afgesloten voor verkeer.
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