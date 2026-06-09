Navigatie overslaan
Ontdek

Auto's botsen tegen boom in Bergen op Zoom: bestuurder naar ziekenhuis

Vandaag om 05:29 • Aangepast vandaag om 06:54
Ongeluk in Bergen op Zoom (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Ongeluk in Bergen op Zoom (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

Na een ongeluk aan de Boutershemstraat in Bergen op Zoom zijn maandagavond twee auto's tegen een boom gebotst. De voertuigen zijn flink beschadigd. Een bestuurder is gewond naar een ziekenhuis gebracht. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De twee auto's kwamen tegen een boom tot stilstand. De weg lag bezaaid met brokstukken.

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie deed daar maandagavond onderzoek naar. 

De weg was deels afgesloten voor verkeer. 

Ongeluk in Bergen op Zoom (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).
Ongeluk in Bergen op Zoom (foto: Christian Traets/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.