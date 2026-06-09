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Politie houdt bestuurders aan na vinden van drugs, verboden mes en geld

Vandaag om 06:15 • Aangepast vandaag om 09:53
Politie heeft drugs, een mes en geld gevonden in een auto (foto: Instagram wijkagenten Breda Zuid-West).
Politie heeft drugs, een mes en geld gevonden in een auto (foto: Instagram wijkagenten Breda Zuid-West).

Agenten in Breda hebben maandagnacht in een auto een verboden mes, drugs en een flink bedrag aan contant geld gevonden. Twee inzittenden van de auto zijn opgepakt, onder wie een 19-jarige uit Oosterhout. Dat meldt de politie op sociale media.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Agenten zagen een verdachte auto en gaven de bestuurder een stopteken. Toen ze op de Ettensebaan een rondje om de auto liepen, zagen ze een honkbalknuppel in de achterbak liggen. "De bestuurder, een 19-jarige uit Oosterhout, had geen verklaring voor hun aanwezigheid in Breda en speelde ook geen honkbal", melden wijkagenten van de politie Breda Zuid-West in een bericht op Instagram.

De politie vond nog meer: een verboden mes, meer dan een gebruikershoeveelheid heroïne of cocaïne en een groot geldbedrag. "Omdat er sterke vermoedens waren van handel in verdovende middelen en het bezit van wapens, werden beide inzittenden aangehouden."

De recherche zal dinsdag verder onderzoek doen.

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