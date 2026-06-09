Politie vindt drugs, verboden mes en groot geldbedrag in auto in Breda

Agenten in Breda hebben maandagnacht in een auto een verboden mes, drugs en een flink bedrag aan contant geld gevonden. Twee inzittenden van de auto zijn opgepakt, onder wie een 19-jarige uit Oosterhout. Dat meldt de politie op sociale media.

Redactie Geschreven door

Agenten zagen een verdachte auto en gaven de bestuurder een stopteken. Toen ze op de Ettensebaan een rondje om de auto liepen, zagen ze een honkbalknuppel in de achterbak liggen. "De bestuurder, een 19-jarige uit Oosterhout, had geen verklaring voor hun aanwezigheid in Breda en speelde ook geen honkbal", melden wijkagenten van de politie Breda Zuid-West in een bericht op Instagram.

De politie vond nog meer: een verboden mes, meer dan de gebruikershoeveelheid heroïne/cocaïne en een groot geldbedrag. "Omdat er sterke vermoedens waren van de handel in verdovende middelen en het bezit van wapens, werden beide inzittenden aangehouden", aldus de wijkagenten. De recherche zal dinsdag verder onderzoek doen.