Komt WK in gevaar voor Verbruggen? Koeman moet ernst van blessure afwachten

Ronald Koeman kon maandagavond vlak na de gewonnen oefeninterland van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan (2-1) nog niet vertellen hoe ernstig de blessure van keeper Bart Verbruggen uit Breda is. "Hij had volgens mij last van een heup. We moeten dit even afwachten. Hij zal onderzocht worden", zei hij in New York.

Verbruggen kwam na de rust in botsing met verdediger Abdukodir Khusanov van Manchester City. Hij speelde vervolgens nog even verder, maar liet zich vervangen door Mark Flekken. Nederland speelt zondag de eerste wedstrijd van het WK tegen Japan in Dallas.

Robin Roefs uit Heeswijk is de derde doelman in de selectie van Oranje. Bondscoach Ronald Koeman zag eerder op maandag Jurriën Timber afhaken voor het WK. De verdediger heeft te veel last van een liesblessure. Lutsharel Geertruida is als zijn vervanger opgeroepen.

Cody Gakpo en Virgil van Dijk zijn andere Brabanders die door bondscoach Koeman zijn opgenomen in de selectie van Oranje voor het WK in Amerika, Canada en Mexico.