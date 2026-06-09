Van Nistelrooij was later bij Oranje omdat hij zijn verjaardag wilde vieren

Het is inmiddels duidelijk waarom assistent Ruud van Nistelrooij zich pas zondag bij het Nederlands elftal in de Verenigde Staten heeft gemeld: hij vierde zijn vijftigste verjaardag. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman maandagavond tegen De Telegraaf gezegd.

Van Nistelrooij vierde met zijn vrouw een groot feest in Den Bosch. Eerder was al duidelijk dat zijn afwezigheid te maken had met een leuke gebeurtenis in zijn familie . Overigens is Van Nistelrooij pas jarig op 1 juli – het WK vindt dan nog plaats.

Toestemming

"Ik heb hem destijds toestemming gegeven", zei Koeman eerder over de afwezigheid van de assistent. "Ik wist het al een paar maanden en de spelers ook. Dat is dus geen probleem."

De bondscoach gaf onlangs Quinten Timber geen toestemming om de finale van de Champions League tussen Arsenal en Paris Saint-Germain in Boedapest bij te wonen. De middenvelder wilde graag zijn broer Jurriën steunen, die bij Arsenal speelt. "Ik vind niet dat je beide zaken kan vergelijken", zei Koeman daarover.