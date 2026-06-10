Vrouwencentrum Feniks krijgt meer tegenwind: ‘Heel akelige ontwikkelingen’

Emancipatie Expertise Centrum Feniks in Tilburg komt al bijna vijftig jaar op voor de rechten van vrouwen. Het oude pand was te klein en slecht onderhouden en daarom verhuisde Feniks onlangs naar een groter pand aan de Spoorlaan. Dat is goed nieuws, maar voor directeur Veerle Slegers voelt het ook dubbel. “Het is fijn dat we een groter pand hebben, maar dat we meer ruimte nodig hebben, geeft ook aan dat we nog altijd hard nodig zijn”, geeft ze aan.

Volgens Feniks zorgen ontwikkelingen op sociale media en in de politiek ervoor dat seksistische ideeën terrein winnen. “Dan heb je het over politici die bijdragen aan vrouwonvriendelijke denkbeelden en de opkomst van de manosphere op sociale media”, legt Slegers uit. “Daar worden gevaarlijke ideeën over mannelijkheid en de rol van vrouwen gedeeld.” De directeur van Feniks, oud-raadslid en oud-statenlid voor de SP, hoort vaak verhalen waaruit blijkt dat jonge jongens beïnvloed worden door dat soort ideeën. “Ik hoor steeds vaker van vrouwelijke docenten dat ze moeite hebben om iets voor elkaar te krijgen bij hun mannelijke leerlingen. Die zeggen dan: ik luister niet naar je, want je bent een vrouw. Dat is toch bizar?”

“Er worden dingen genormaliseerd, die we vroeger heel extreem vonden.”

Die ontwikkeling ziet ook Laurens Kleijntjens, projectleider mannenemancipatie bij Feniks. “Er worden dingen genormaliseerd, die we vroeger heel extreem vonden. Bijvoorbeeld dat mannen superieur zijn aan vrouwen en dat vrouwen horen te koken en voor de kinderen te zorgen.” Volgens Kleijntjens bereiken die opvattingen steeds jongere jongens.

Vrouwonvriendelijke opmerkingen kunnen op het eerste oog best onschuldig lijken. “Het wordt afgedaan als een grapje of kleedkamerpraat”, zegt de projectleider. “Maar het kan wel aan de basis liggen van geweld tegen vrouwen. Een grapje dat onschuldig lijkt, kan de basis vormen voor heftiger geweld tegen vrouwen. Dat gaat van nafluiten tot mishandeling of uiteindelijk zelfs moord.” Daarom pleit hij ervoor om al vroeg in te grijpen. "Als je opgroeit in een wereld waarin seksisme normaal wordt gevonden en soms zelfs wordt beloond, leer je dat mannen beter zijn dan vrouwen. Dat staat aan de basis van een hele hoop ellende.”

“We moeten het taboe doorbreken.”